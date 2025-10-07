¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤ò¸«¤«¤±¤ë¤ÈÀäÂÐ°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¡¡¹âÁØ¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÍ¥²í¤ÊÌë¤ò¸ø³«
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¡¼¤Ç¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤ò¸«¤«¤±¤ë¤ÈÀäÂÐ°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¡¡¹âÁØ¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÍ¥²í¤ÊÌë¤ò¸ø³«
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤ò¸«¤«¤±¤ë¤ÈÀäÂÐ°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö#¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡×¡Ö#¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯Âç¹¥¤¡×¡Ö#¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤â¹¥¤¡×¡Ö#¤Ä¤Þ¤ê¥Ð¡¼¤¬¹¥¤¾Ð¾Ð¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥Ð¡¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤¬¹âÁØ¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ìë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¹õ¤¤¥µ¥Æ¥ó¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÀ½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤ê¡¢¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÄÍ¥²í¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤ä¡¢±ó¤¯¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÈ¿§·Ï¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¤È¡¢Áë±Û¤·¤Ë¹¤¬¤ëÅÔ»Ô¤ÎÌë·Ê¤¬Èþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö³¹Ãæ²Ú¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤ÎÄù¤á¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÍ×Ìó¤¹¤ì¤Ð°û¤ß¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¡ÖÌë·Ê¤Ë¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÎÈþ½÷¤¬¥°¥é¥¹·¹¤±¤ë»Ñ¤Ï¤â¤Ï¤ä¥É¥é¥Þ¤Î°ì¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û