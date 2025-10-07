「妻にいつも感謝」ノーベル生理学・医学賞の坂口志文さん会見　妻・教子さんと二人三脚で研究…「がん患者半分救う」

７日午後1時、夫婦そろって会見に臨んだのは、ノーベル生理学・医学賞受賞が決まった、大阪大学の坂口志文特任教授と妻の教子さん。

大阪大学・坂口志文特任教授：

本当に長年一緒にやってきましたので、感謝、いつも感謝しております。これを言わないと怒られます。

妻・教子さん：

別に〜。

二人三脚で研究を続けてきた妻への感謝をユーモアを交えて語った坂口さん。

一方、妻の教子さんは「創造的でワクワクするんですよ、研究って」と研究の魅力を身振りを交えて表現していました。

妻・教子さん：

「ああやったらどうなるんだろう」とか、「こうやるとこうなるのかな」とか、真剣になったというか…。

ノーベル生理学・医学賞の受賞決定から一夜明け、大阪大学の吹田キャンパスで多くの職員や学生らから祝福を受けた坂口志文特任教授。

午後1時、妻・教子さんと夫婦そろって会見に臨みました。

妻・教子さん：

認められるまで結構時間がかかったんですよ最初。長い間、苦労して色々やってきたのが、こういう形になって本当に良かったと思います。

冒頭で声を詰まらせながら喜びを語った教子さん。

1980年代にアメリカに渡って以来、二人三脚で研究を続けてきた坂口さん夫婦。

2人の役割分担を明かしてくれました。

大阪大学・坂口志文特任教授：

家内の方が器用ですので、細かい実験やなんかは任しておけるということがあった。逆にマウスをいじったり、動物をいじったりはなかなか苦手ということで、その辺りは私がいろんな実験をやっておりました。

一方で、共通の趣味について質問されると…。

妻・教子さん：

全然ないです。

大阪大学・坂口志文特任教授：

仕事を一緒にしてるというか、一緒にご飯を食べるとか、その程度。

妻・教子さん：

いやいや、“抱える問題を（2人で）解決する”とか。

大阪大学・坂口志文特任教授：

そういう意味では“同志”と言ったらいいんですか。

妻・教子さん：

そういうのを1人じゃなくて、2人で対処してきたんですけど、そういう意味の“同志”ってことだと思います。

坂口さんが発見したのは、人間の体内での過剰な免疫反応を抑えるリンパ球「制御性T細胞」。

体の中にウイルスなどの異物が侵入した場合、免疫細胞が攻撃して外敵から守ってくれます。

しかし、免疫細胞は時に暴走し、正常な細胞まで攻撃してしまいますが、この暴走を防ぐブレーキ役が「制御性T細胞」です。

過剰な免疫反応を抑えることで、様々な病気の治療につながることが期待されています。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

身近なものでいうと花粉症やじんましん、さらにはアナフィラキシーショック、それから潰瘍性大腸炎やぜんそく、膠原病。根本を治す治療なので、効果も強いし期待もある。

さらに、がんの治療法開発への期待も高まります。

7日、「イット！」に生出演した坂口さんは「制御性T細胞は、がん組織にたくさんいます、免疫反応を抑えている。それを抗体薬などで減らせば、現在のがんの免疫療法はもっと効果的になるのではというのが1つ。もう1つは、進行したがんではなくて初期のがん。がんが診断された時から免疫反応を上げる。がんで亡くなる方の90％が転移で亡くなります、その転移が90％が半分になったと、免疫力を上げることで、そうすることで半分のがん患者さんを救うことになります」と話しました。