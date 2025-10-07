１９８４年の結成から今年で４１周年の大御所ロックバンド・ＰＥＲＳＯＮＺが今月、東京タワーギャラリーで開催する文化祭「ＰＥＲＳＯＮＺ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ Ｖｅｒ．２〜東京タワーであいましょう〜」（１１〜２６日）の詳細が７日、発表され、ボーカルのＪＩＬＬがコメントを発表した。

会場では未公開映像を含むデビューから最新までのライブ映像を上映する「ＰＥＲＳＯＮＺシネマ」、９・１２東京国際フォーラム公演を含む最新ライブ映像とインタビュー映像を特別編集した「エアプレイサテライト」、ＪＩＬＬの直筆アート作品を展示する「ＪＩＬＬアートスペース」、ベースの渡邉貢の創作過程に迫る「作曲現場」など、多彩な展示・上映が展開される。

最終日の２６日には東京タワー大展望台「Ｃｌｕｂ３３３」でのスペシャルライブ「ＰＥＲＳＯＮＺ ＬＩＶＥ ａｔ Ｃｌｕｂ３３３」を開催。プレミアム公演として、東京タワーの夜景を背景にした特別なライブが予定されている。

ＪＩＬＬは「昨年に引き続き東京タワーでＰＥＲＳＯＮＺのエキシビションが開催されます。秋の文化祭。クリエイティブな気持ちが動く秋。私のアーカイブから未公開の映像も上映します。東京タワー３Ｆギャラリーで会いましょう」とコメントしている。

また、開幕の２日前となる９日には東京・イオンシネマ板橋で、ＰＥＲＳＯＮＺ史上初の映画館イベントを開催。こちらでは約６０分の「ＰＥＲＳＯＮＺのライブ映像でたどるヒストリー」で、最新ライブである９・１２東京国際フォーラムの映像を初公開。スタンディングＯＫ、サイリウムなど応援用グッズの使用ＯＫの応援上映となる。

メンバー全員も参加し、トーク、質疑応答、写真撮影、お見送りなどでファンと交流する。