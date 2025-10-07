関東サッカーリーグ1部、東京ユナイテッドFCのFW野田武瑠の妻で、「バイク王」公式アンバサダーを務めるタレント、モデルの朝山すずが7日までにインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。

朝山は「私ごとで恐縮ですが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。日々変化していくお腹や小さな胎動に、喜びと同時に責任の重さを感じながら過ごしています！」と、大きくなったお腹に野田がキスをした写真などをアップして報告。「家族が増えるという大きな幸せを胸に、これからも夫婦で支え合い、笑顔あふれる家庭を築いていきたいと思います」と意気込みをつづった。

「実は、すぐに発表を…という憧れがあったものの、切迫…診断され、入院と自宅安静、薬での療養を繰り返す日々が続いていました。本当はもっと早く皆さまにお伝えしたかったのですが、小さな命がどうなるかわからない中で発表することができず、ようやく今、この瞬間にお伝えできることを心から嬉しく思っています」と報告が遅くなった経緯を説明。

「妊娠とは本当に奇跡で、命懸けで、心身ともに大きな変化と向き合うものなんだと身に染みて感じました。思うように動けない日々、薬の副作用…私の妊娠の想像を超えていました。その中で改めて『命を育てる』ということの尊さと、責任を感じましたし、すべての妊婦さんやお母さんへの尊敬の気持ちがより一層深まりました」と思いをつづった。

夫や周囲のサポートに感謝し、「バイクに乗れない日々も続いていますが、無事に出産を終えて落ち着いたら、また風を感じながら走りたいと思います！」と朝山。「まだまだ未熟な私たちですが、この経験を大切にしながら、感謝と愛情を忘れずに歩んでいきたいと思います。どうか温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

野田も自身のインスタグラムで、妻の妊娠を報告。「まだまだ夫としても父としても未熟ではございますが、家族が増えるという大きな幸せを胸に、これからも夫婦で支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いてまいりたいと思います」とつづった。

野田と朝山は5月に結婚を発表した。野田は山梨学院高時代に全国高校サッカー選手権で優勝。朝山はバイク女子インフルエンサーとしても活動。姉は22年サッカーW杯カタール大会を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り込んで「FIFA公認美女」と話題となり、J2ジュビロ磐田のクラブ公式アンバサダーに就任した、ガールズバンド「PARADOXX」のドラマーSHONO（31）。