大好きなパパが実家へ帰省してしまい、しばらく会えずにいたあんこちゃん。帰宅したのを察知した途端待ちきれない様子で玄関をウロウロし、再会の瞬間には嬉しさを爆発させてはしゃぐ様子が、大きな反響を呼びました。

「倍速かと思うほど速いｗ」「パパの事遠くてもわかるんだ」と評判で、3万回以上再生されています。

パパの気配を感じ取ったあんこちゃん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『anko_album』へ投稿された、小型犬「あんこちゃん」の様子です。大好きなパパさんが実家へ帰省中で、寂しい思いをしていたあんこちゃんでしたが、この日帰宅の気配を感じ取ったそう。

玄関をウロウロし、パパさんが入ってくるのを今か今かと待ち構えるあんこちゃん。パパさんの匂いがするのか姿がまだ見えない内から嬉しそうで、尻尾をぶんぶん振って走り回りとてもご機嫌な様子だったのだとか。

待ちに待った帰宅

突然ぴたりと動きを止めたかと思うと、ドアが開くと同時に飛んで行ってパパさんを出迎えたあんこちゃん。ちぎれんばかりに振られているしっぽが、いかに喜んでいるのかを物語っていました。

「どこに行っていたの」「寂しかったよ」と訴えているかのようにキュンキュンと可愛い鳴き声を上げながら、パパさんの前から離れないあんこちゃん。パパさんも荷物を急いで置いて、とうとう感動の再会の準備が整いました！

感動の再会

パパさんが広げた両腕の中へ飛び込むあんこちゃん。さっきまで大騒ぎだったのに大人しく抱っこされている様子や、そんなあんこちゃんをぎゅっと抱きしめるパパさんの様子から、お互いの喜びの深さが伝わってきて心が温まります。

一旦降ろしてもパパさんのそばを離れず、お腹を撫でてもらったりもう一度抱っこをせがんだりと、離れていた日数分を埋めるかのように甘えるあんこちゃんなのでした。

この投稿へは「うれしさ爆発」「そんなに喜んでもらえてパパも嬉しいね」「こんなお出迎えされてみたい」など、パパさんとの再会に大喜びなあんこちゃんの可愛さに魅了された視聴者から、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『anko_album』では、小型犬「あんこちゃん」が家族の一員になってからの成長の記録が公開されています。

