玄関から一瞬だけ出てすぐに戻ったのに…！？わんこの尊すぎるおかえりなさいに悶絶する人が後を絶ちません！話題の投稿は、記事執筆時点で478万回再生を突破し「なんて可愛いの♡」「忘れ物できない…」「嬉しいに決まってる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：玄関から『3秒だけ』出てすぐに戻ったら、犬が…ドアを開けた瞬間の『尊すぎるおかえりなさい』】

3秒しか離れていないのに…！

TikTokアカウント「bellathorpe02」に投稿されたのは、ポメラニアンと柴犬のMIX犬「べら」ちゃんのお出迎えシーンです。とある日のこと、ほんの少しだけ家を空けようとする飼い主さんを見たべらちゃんは『どこか行くの？』とちょっぴり寂しそうなお顔でお見送りしたのだそう。

バタン！と玄関の扉が閉まったと思ったのもつかの間、すぐに帰ってきたという飼い主さん。その時間はわずか3秒程度だったとか。

にもかかわらず、扉を開けた瞬間のべらちゃんは、すぐに立ち上がりお手手をチョイチョイと歓迎モード爆発！これ以上ないほどぺったんこに倒れたお耳が嬉しい気持ちを物語っていたそう。

尊すぎる「おかえりなさい」

すぐにお家に入らない飼い主さんに業を煮やしたのか、べらちゃんのお出迎えは激しさを増していったとか。『早く早く！』と前のめりで呼んでいる姿は愛らしい限り。

尻尾をブンブンと振り、ヒコーキ耳のべらちゃんを見ると、家を空けたのはたった3秒だということを忘れてしまいます。そう感じるほどの熱烈歓迎だったとか。

飼い主さんも『5時間でも3秒でも反応は同じ』と綴っている通り、べらちゃんはいつだって全力でおかえりなさいをするのでしょう。こんなに歓迎されると、うっかり忘れ物もできませんね…！

この投稿には「どこも行けない(笑)」「これだから犬は愛おしい」「反則級のかわいさ」などのコメントが寄せられています。本当にワンコは健気でいじらしい存在ですよね。

グルメなべらちゃん

わずかな時間離れただけでも熱烈歓迎をするほど「ご主人様LOVE」のべらちゃんですが、案外意思表示はハッキリしているそう。そんなべらちゃんが別投稿に紹介されています。

それはごはんタイムのとき。大好物のささみ入りだと分かると、食器を置く前からテンション爆上がり！『ヨシ』の合図とともに速攻で食べ始めたとか。

別の日のごはんはドライフードのみ。そうなると、もはやベッドから動きもしないのだとか。まだ中身を見ていないのに、匂いで分かるのでしょうか…！？さらに嫌いなものはペッと吐き出すといいます。グルメなべらちゃんと飼い主さんとの戦いはこれからも続くのでしょう…！

べらちゃんの魅力をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「bellathorpe02」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bellathorpe02」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております