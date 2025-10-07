県は「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内では、これまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。



7日、警察から午後6時30分までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）



＜午前の発表＞

■阿賀町

・7日午前6時30分頃

・阿賀町谷沢でクマ１頭を目撃したと通報あり

・目撃場所は民家から約30メートルの町道





■小千谷市・6日午後11時50分頃・小千谷市山本の国道117号でクマ1頭を目撃したと住民から通報・クマの体長は約1.5メートル・目撃場所は民家のすぐ近く＜午後の発表＞■村上市・7日午後2時50分頃・村上市猿沢で建物裏側の林にクマ1頭を目撃したと通報あり・クマの体長は不明も子グマとみられる・目撃場所は住宅街の付近目撃情報のあった市町では警察署と連携し、住民に注意を呼びかけています。県によりますとことし9月と10月に確認されている人身被害では被害にあった5人中、3人が民家周辺でクマに襲われたということです。県が警戒を呼び掛けています。