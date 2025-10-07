【クマに警戒】10月7日の目撃情報 新潟県に「クマ出没特別警報」発表中（7日午後6時30分現在）
県は「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内では、これまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。
7日、警察から午後6時30分までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）
＜午前の発表＞
■阿賀町
・7日午前6時30分頃
・阿賀町谷沢でクマ１頭を目撃したと通報あり
・目撃場所は民家から約30メートルの町道
・6日午後11時50分頃
・小千谷市山本の国道117号でクマ1頭を目撃したと住民から通報
・クマの体長は約1.5メートル
・目撃場所は民家のすぐ近く
＜午後の発表＞
■村上市
・7日午後2時50分頃
・村上市猿沢で建物裏側の林にクマ1頭を目撃したと通報あり
・クマの体長は不明も子グマとみられる
・目撃場所は住宅街の付近
目撃情報のあった市町では警察署と連携し、住民に注意を呼びかけています。
県によりますとことし9月と10月に確認されている人身被害では被害にあった5人中、3人が民家周辺でクマに襲われたということです。県が警戒を呼び掛けています。