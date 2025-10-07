能登半島地震の被災者の恒久的な住まいとして石川県珠洲市内で建設が予定されている「復興公営住宅」。

コミュニティの崩壊や景観への影響を危惧する市議会議員が7日、建設計画の見直しを求める要望書を提出しました。

住民「もし良ければ、自分の家の地面を提供していい一戸建てを建てて賃貸式で、お金を払って住める状態にして頂ければこれ以上の事はない」

珠洲市内の26か所でおよそ700戸の建設が予定されている「復興公営住宅」。塩田が広がる外浦地区や山間部など、一部の地域では戸建ての整備計画が進められています。

「コミュニティが崩壊し、祭り文化も消滅するのではないかと危惧」

一方、内浦地区では要望件数が多く用地取得などの課題もあることから長屋型や共同住宅タイプの建設が計画されています。

浦秀一珠洲市議「この県道沿いに残っている家は8軒。ここに復興公営住宅を建てる事によってこの土地が放置されてしまう」

珠洲市議会議員の浦秀一さん。

更地となってしまった土地が放置されることに加え、長屋型や共同住宅タイプではコミュニティが崩壊し、祭り文化も消滅するのではないかと危惧しています。

建設計画の見直しを求める要望書を提出

浦秀一珠洲市議「このまま行ったら町が死んでしまうこの状態を見て何とも思わないのかね？」浦さんはきょう同じ会派の議員と泉谷満寿裕市長の元を訪れ建設計画の見直しを求める要望書を提出しました。

泉谷満寿裕珠洲市長「かなり期間を要しますし、整備するときにその後のメンテナンスの事など難しい面もありますので、今後地域の皆さんの意向を確認しながら進めていきたい」

珠洲市では、10月4回目となる住まいに関する意向調査を実施していて、復興公営住宅への入居など要望を取りまとめる予定です。