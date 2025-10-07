能登再生への願いを込めたアートが、7日、石川県輪島市に完成しました。

サッカー元日本代表でプロジェクトサポーターの槙野智章さんも訪れ、復興へのイラストを描きました。

このイベントは大手消費者金融のアコムがやりたいことに挑戦する人を応援するプロジェクトとして開かれたものです。

2025年は珠洲市で被災した畠山陸さんが「復興のメッセージかつシンボルとなるアートを作りたい」と応募した作品が選ばれました。

畠山さんはマルチメディアアーティストとして国内外で活躍する田中紳次郎さんをコーチに迎え、輪島市の能登復耕ラボにあるインスタントハウスで7月から制作を進めてきました。

「あえのこと」をイメージしたデザイン

完成間近を迎えたこの日は、サポーターの槙野智章さんも参加し、仕上げに取り掛かります。

「飯食う時間もわすれるってなかなかやるね」

3人は作品のイラストなどを話し合いながら筆を入れていきました。そして、午後1時すぎ・・・「いい感じ、完成」

「あえのこと」をイメージしたというデザインには、田んぼのように四角い模様が漆塗りをモチーフにした赤で描かれていて、器や膳なども散りばめられています。その中には、槙野さんが「笑顔」をモチーフに描いたイラストも。

インスタントハウスを所有する能登復耕ラボと相談しながら活用方法を検討へ

はじめてプロジェクトサポーター・槙野智章さん「能登の方々への想いだったり外からこの町に来た方々に対して笑顔をというテーマで描きました。気付いたら没頭してたのでやってみて楽しかった」

畠山陸さん「部分的に余白も残しているので地域の子供たちにも復興や未来が見えてきた数年後にもいっしょに書いたりとか一時的には完成ではあるが完全な完成ではなくて町とともに完成させる形と姿を作っていきたい」

今後は、このインスタントハウスを所有する能登復耕ラボと相談しながら活用方法を考えていくということです。