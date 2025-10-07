「現実に引き戻された」角田裕毅、12位完走も周回遅れの屈辱　独メディアがキャリア危機を警告「F1からの完全な退場になりかねない」

角田の立場は日に日に厳しいものになっている(C)Getty Images

F1第18戦シンガポールGP決勝が10月5日に行われ、角田裕毅（レッドブル）は12位に終り、2戦連続でのポイント獲得とはならなかった。13番グリッドからのスタート直後にポジションを落とし、そこから順位を上げていったものの、入賞圏内に届かずまたも悔しさを味わうレースとなった。

【動画】表彰台で酒をグビグビと飲み続ける…フェルスタッペンの行動を見る

予選でグリップ不足に悩まされQ2敗退となるなど、波に乗れないまま決勝に臨んだ今回のグランプリ。1周目で16位に落ちた角田は、2週目でもエステバン・オコン(ハース)に抜かれるなど、序盤から苦しい展開を強いられた。その後、早めのタイヤ交換に踏み切る作戦で巻き返しを図り、上位集団との距離を詰めながらも、最後は12位でのフィニッシュ。後方からの追い上げも実らず、ノーポイントに終わっている。

終盤には元チームメイトのアイザック・ハジャー（レーシングブルズ）との順位争いも演じるも、かわすことが出来なかった角田。レッドブルとの来季の契約が今なお不透明となっている中で、十分なアピールとはならず。また、今回のレース内容への厳しい指摘も海外メディアを通じて伝えられている。

ドイツモータースポーツサイト『DER WESTEN』では、角田のシンガポールGPでのパフォーマンスに対し、「ライバルたちに遅れをとった」と評するとともに、6位入賞を果たしたアゼルバイジャンGPから好調が続かなかったとして、「ツノダは現実に引き戻された」などと綴っている。

加えて同メディアは、レース後半、53周目に角田がチームメイトのマックス・フェルスタッペンから周回遅れとなった事態に触れ、「さらに衝撃的だった」と指摘。「アイザック・ハジャーを抜けずにいた上に、ツノダはブルーフラッッグまで提示されるという屈辱を味わった」と主張する。