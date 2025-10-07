17LIVEは、10月25日と26日に埼玉県所沢市の「ところざわサクラタウン｣にて開催する音楽と食の祭典、『埼玉ミュージック＆フードフェスティバル』に協賛し、施策を実施することを発表した。

今回の協賛では、2日間にわたって合計4回行われる同フェスティバルのライブイベントを無料独占ライブ配信をはじめ、イチナナライバーのステージパフォーマンス、特設ブースブースの出展する。

ライブイベントでは、SKE48、NMB48、OCHA NORMA、夜光性アミューズ、シンデレラ宣言！、かすみ草とステラなどが出演する。今後も出演グループの追加発表を行う。

ステージパフォーマンスでは、事前に「17LIVE」にて開催されたアプリ内イベントを経て選出された、ゆいしですわよ、mie、Rumi、鈴木りゅうじ、ALLIE、さくらviolinの6名が披露する予定だ。

他にも、「17LIVE」初のプロライバー・鈴木りゅうじプロデュースのもと、8月にスタートしたお昼の配信番組「ネクスタアフタヌーン supported by イチナナスタジオ」がタイアップし、特設ブースを出展する。イベント当日の配信番組では、ゲストを招いたクッキングやトークを展開する。目玉企画として、関東・関西の人気カレー店とコラボのうえオリジナルフードメニューの開発や販売バトルを行う。

