久保建英も流れを変えられず…ソシエダ沈没にスペイン紙「動かない、何も伝わってこない」と断罪

ラ・リーガ第8節のゲームが現地時間10月5日に行われ、久保建英が所属するレアル・ソシエダはホームでラージョ・バジェカーノと対戦。2試合ぶりの白星が期待されたものの、0-1で敗れた。久保建英は後半途中から出場するもチャンスを作ることが出来ず、今季5敗目を喫したチームとともに、厳しい批評に晒されている。

【動画】久保建英が開幕戦でゴラッソ！エリア外から左足で突き刺した鮮烈弾の映像

久保はこの試合、0-0で迎えた60分に交代出場。右サイドで攻撃参加を試みるも、幾度となくファウルを受けるなど相手の厳しいマークに手を焼いた。思うように前を向かせてもらえない状況が続き、チームも決定機を生み出せないままゲームが進んだ。そして84分という最終盤に痛恨の失点を喫している。相手ゴールキーパーから繋がれたボールが瞬く間に自陣に運ばれると、ディフェンスが対応出来ないまま最後はDFアルフォンソ・エスピーノに押し込まれた。

レアル・ソシエダはアディショナルタイムにルカ・スチッチがゴール正面からシュートを放つもキーパーにセーブされ、最後まで得点が遠いままタイムアップ。膠着する展開が続いた中、最後に競り負ける結果となった。

この試合を終えリーグ19位と降格圏に沈むレアル・ソシエダに対する反響として、地元メディアからは極めてシビアな声が上がっている。『Noticias de Gipuzkoa』では、この試合を振り返り、「ラ・レアルは動かない。かみ合わない、説得力がない、何も伝わってこない」などとチーム全体のパフォーマンスを酷評。さらに、「このままでは先が見えない。事態は極めて深刻だ」などと現状への危機感を募らせている。