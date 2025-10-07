大橋和也＆timelesz、“時代を象徴するスター”に 『anan AWARD2025』表彰式に登壇
マガジンハウスのライフスタイルグラビア週刊誌『anan』が、“時代の顔”となるスターを表彰する「anan AWARD2025」を15日に開催する。このほど、timelesz、今田美桜、大橋和也（なにわ男子）の出演が決定した。
【写真】“時代の顔”を表彰する『anan AWARD』への登壇が決定した大橋和也
創刊55周年を迎え、その年のムーブメントの先駆けや時代の象徴となる人・モノ・コトをいち早くキャッチしてきた『anan』が、“時代の顔”となるスターを表彰してきた同アワード。
すでに出演者にはQuizKnockを代表して伊沢拓司・東問・東言、宝塚歌劇団を代表して鳳月杏（月組）、そして映画監督の塚原あゆ子、盛山晋太郎（見取り図）の登壇が決定している。
このほか映像出演としてキヨさん、北海道日本ハムファイターズ、PLAVEの登場も予定。各受賞名・内容は当日発表する。また、開会宣言は6年連続で出演となる黒柳徹子が務め、MCは永島優美が務める。
