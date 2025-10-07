前田3兄弟の長男が、オーバーエイジの貫禄V――。ボートレースびわこの「ルーキーシリーズ第17戦」は7日、第12Rで優勝戦を行い、前田篤哉（28＝愛知）がイン逃げ勝利。7月30日の宮島一般戦以来となる今年3回目、通算14回目、びわこでは2022年12月29日の一般戦以来、2回目の優勝を達成し、優勝賞金99万円ほかを獲得した。2着は地元の中島秀治、2周2マークを差して浮上した登玉隼百が3着とした。

優勝戦の直前に急に風向きが変わり「まあまあ吹いていました。注意しないといけないので」と前田は少し様子を見た仕掛けとなり、コンマ21で踏み込んだ。青木がコンマ16、中島も伸び加減だったが、前田は「僕が一番出てるので」。寄せつけず先マイを決めた。

相棒の11号機は「最初から良かったです。3日目にちょっと叩いて、完全につかめました」と的確な調整を施し、王道へと導いた。

前節の宮島ヤングダービーでは弟の滉がG1初Vを達成。「滉がG1を取ったこともあるけど僕が宮島で結果を出せなかった。今節はどうしても取りたかった。優勝するつもりで来たので。若い子には申し訳ないけど進入からシビアに」とオールスロー進出で貫禄を示した。「クラシック（来年3月24〜29日）が蒲郡であるので月1本ずつ優勝すれば。可能性はゼロではないので」。Vの上積みへ、年末まで激走が続く。

◇前田 篤哉（まえだ・あつや）1996年（平8）11月29日生まれ、愛知県出身の28歳。愛知支部120期生として2017年5月20日、とこなめで初出走。17年7月11日、桐生で初1着。18年9月1日、蒲郡で初優出。20年10月10日、桐生で初優勝。通算58優出14V。同期に佐々木完太、井本昌也ら。1メートル74、52キロ。血液型O。