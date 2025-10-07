岩国市内の民間業者が本郷町などの山林に産業廃棄物の最終処分場を建設する許可を県に求めていましたが県は7日、技術上の基準に適合していないなどとして不許可処分を出しました。



県によりますと岩国市本郷町の民間業者は2023年7月、本郷町から美和町にかけての山林およそ6万1000平方メートルに産業廃棄物を埋め立てる安定型最終処分場を建設するための設置許可を申請していました。





これについて県は7日、許可基準に適合していないとして不許可処分を出しました。県は、建物の安全性などを示す技術上の基準や周辺地域の生活環境の保全に関する基準を満たしていないなどとしています。また、直近6期すべてで債務超過となっていて施設の維持管理などを行う経理的基礎の基準も満たしていないとしています。この業者は2001年以降、4回にわたって管理型の最終処分場の設置許可申請を行ってきましたが、県はこれまで「安全性が確認できない」などとしていずれも不許可としています。また、県はこの業者に対し地元住民との事前協議を行うよう行政指導をしていますが、これまでの申請ではいずれも事前協議は行われていません。最終処分場の設置許可申請を巡っては2023年8月には地元自治会が申請を許可しないよう県や市に要請、また2023年9月には岩国市議会で最終処分場建設に反対する議員提出の決議案が可決されています。