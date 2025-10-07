◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 練習日（７日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

日本ツアーの賞金ランク上位の資格で出場する小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は１８ホールをラウンド。「セッティングが素晴らしかった。ラフに入ったら均一だし、フェアウェーは広いけど曲げたらすごく難しいので、面白い。日本のコースでこういうフェアなセッティングにできるんだなっていうふうに感じた」とコースの印象を語った。

「グリーンもそうだし、グリーン周りのバンカーとか、ちゃんとうまく打たないと寄らなかったり。そういうところがゴルフ心をかき立てられる。練習ラウンドをして『わ、すげえ、楽しい。めちゃくちゃやりがいある』みたいな。そういう気持ちにさせられる」と胸を躍らせた。

２０１８年のＲＢＣヘリテージで米ツアー１勝を挙げている小平は、復帰を目指して１２月の米ツアー予選会（ＱＴ）を受けることを決めている。「ここで上に行ったら自信になるし、ＱＴに挑戦するうえでも自信になると思う。優勝争いをして自信をつけたい」。今季は８月の日本ツアー、ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメントで７年ぶり８勝目を挙げた。今大会でも結果を残し、弾みをつける。