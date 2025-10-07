ニューストップ > スポーツニュース > 日本代表ニュース > 日本サッカー協会、影山雅永技術委員長との契約解除を発表 日本サッカー協会、影山雅永技術委員長との契約解除を発表 日本サッカー協会、影山雅永技術委員長との契約解除を発表 2025年10月7日 18時24分 SOCCER KING リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本サッカー協会は7日、影山雅永技術委員長との契約解除を発表した。発表時点で詳細な理由などは公表されておらず、この後19時から行われる記者会見で言及があるものと見られる。 影山氏はファジアーノ岡山やU-20日本代表監督を歴任し、2024年4月から技術委員長を務めていた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【10月10日】サッカー日本代表 vs パラグアイ代表 ｜キリンチャレンジカップ2025｜地上波テレビ放送・ネット配信・中継｜無料視聴｜実況・解説 【10月14日】サッカー日本代表 vs ブラジル代表 ｜キリンチャレンジカップ2025｜地上波テレビ放送・ネット配信・中継｜無料視聴｜実況・解説 ●久保建英所属のソシエダが監督解任を検討か…降格圏の19位低迷、今後数試合の結果が鍵に 関連情報（BiZ PAGE＋） スポーツ, ビーチスポーツ, フレスコボール, ラケット, 日本代表