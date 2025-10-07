高さも奥行も、思いのまま。コレクションに寄り添う収納設計【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場中‼
奥まで見渡せる、スライド式。省スペースで、たっぷり収納【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は、シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染み、省スペースで大量収納を叶える本棚ユニット。漫画や文庫本を整然と収めたい方に最適な一台。
手前の棚は左右にスライド可能。奥に収納した本も簡単に取り出せる設計で、キャスター付きのため、収納量が増えてもスムーズに動かせる。青年コミック（B6判）など奥行のある本は、奥棚や固定棚への収納がおすすめ。
中央棚以外は約3センチメートル間隔で高さ調整が可能。収納物に合わせて無駄なくスペースを活用できる。さらに、連結ピンとプレートで上下に重ねて設置できるため、コレクションが増えても収納力を倍増できる拡張性も魅力。
耐荷重は天板約8キログラム。スライド棚はシングル仕様で、安定感と操作性を両立。背面には横揺れ防止パーツを装備し、安全性にも配慮している。
見た目以上の収納力と使いやすさ。コレクションを整える、頼れる一台。
