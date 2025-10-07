25»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season2¡¡ÊÔ½¸Æü»ï ¤Þ¤µ¤Ë°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡ª Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¤È¤âå«¤¬¸÷¤ë¡¢¤¤¤¤¿¤¤»£±ÆÎ¢ÏÃ¡£
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñ³°¤Ç¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡Ø£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡Ù ÂÔË¾¤ÎSeason2¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£anan2466¹æ¤Ç¤Ï¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤µ¤ó¤È¿·¸¶ÂÙÍ¤¤µ¤ó¤Ë¡¢Close up´ë²è¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï2¥Ý¡¼¥º¤òÍÑ°Õ¡£¥°¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥³¡¼¥È¡ßÃ»¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·è¤á¤¿¡È¥â¡¼¥É¤Ê¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¡¢¤ª²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡È¥Ô¥å¥¢¤Ê¤¤¤¤¿¤¤¡É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÃæ¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï½ª»Ï°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¶ðÌÚº¬¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¸¶¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºîÉÊ¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÃæ¤ÇËá¤«¤ì¤¿´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ïÌÌ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´é¤ò¶á¤Å¤±¹ç¤¦¼ªÂÇ¤Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡Ä¡ª ¤ªÆó¿Í¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿å«¤È¡¢Season2¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢º£¹æ¤ÎÆÃ½¸ÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¥±¡¼¥¤Î¿©¤ÙÊý¤ÇÀê¤¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤â·ÇºÜ¡£¶ðÌÚº¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤òÀê¤ï¤ì¤ë¤Î¤«ÉÝ¤¤¡ª ¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¿©¤ÙÊý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¾Ð´é¡¢¿·¸¶¤µ¤ó¤Ï¤â¤°¤â¤°¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¡¢¤È¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤âÊ»¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò»ïÌÌ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£(HF)