¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤ò¥Ç¥£¥¹¤é¤ì¤Æ¥¥ì¤ë¤â¡¢ºë¶Ì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ìÂ¨Åú¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦Ä´ºº¡ÊÌ±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯Ä´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ïºë¶Ì¸©¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Í¥¿¤ÏÁ°Æü¤Îà¥´¥¸¥àá¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Öºë¶Ì¸©¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤éËÌÅÍ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¤³¤ÎÆü¡¢ºë¶Ì½Ð¿È¡¦ºß½»¤ÎËÌÅÍ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¡ÖÆ¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡Á¤Î¡ª¡×¤ÈËÌÅÍ¤Ï¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤À¤èºë¶Ì¤Ï¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öºë¶Ì¡©¡Ä¡×¤È¤¹¤°½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÃáÉã¤ÎÄ¹ÆÔ¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡Öºë¶Ì¸©¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥¯¥¹¡¢¥á¡¼¥ë¡Ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡Ë¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Îºë¶Ì¸©Ì±¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Öºë¶Ì¸©Ì±¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡Ê¼«µÔ¤ò¡Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¡£¼«µÔ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¥Ç¥£¥¹¤é¤ì¤ë¤È¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ëËÌÅÍ¤Ë¡¢¤â¤¦£±¿Í¤ÎÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÊ¸·Ý²È¤Î´ä²¼¾°»Ë»á¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤è¡Êºë¶Ì¤Î¡Ë²¿¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤È»Â¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈËÌÅÍ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¡¢º£¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ¸µ¡¦µÈÀî»Ô¤ËÏÃ¤òÍ¶Æ³¡£´ä²¼»á¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤ïµÈÀî»Ô¡£¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¡Ê£²£°£±£¹Ç¯¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡¢¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤Ç¡£ÎÁÄâ¡£²¿¤«¤Í¤§¡¢ÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î°¤¤ÅÛ¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢ÎÁÄâ¤Ç¤Í¤§¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë±·¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥ó£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤¸¤ãµÈÀî»Ô¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È´Ý¤¯¼ý¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤À¤±¡ØµÈÀî»Ô¡¢µÈÀî»Ô¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃæß·¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæß·Í¤Æó»á¡£µÈÀî»Ô½Ð¿È¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤«²¿¤È¤«±ÉÍÀ¾Þ¤¢¤²¤Æ¡¢¥¢¥¿¥·¤Ë¤Ï£±¤Ä¤â¤¯¤ì¤Í¡Á¤Î¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæß·»á¤Ï°ìºòÇ¯¡¢µÈÀî»Ô¤Çºù¤Î¿¢¼ù¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É³Î¤«¤ËÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢£²£°£±£°Ç¯¡¢²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ºßÀÒ»þÂå¤ÎÃæß·»á¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÀ¾Þ¡×¤òÂ£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡£