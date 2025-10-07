Wanna One出身ペ・ジニョン、まるで彫刻！新AL『STILL YOUNG』コンセプトフォト公開

ボーイズグループWanna OneとCIX出身の歌手ペ・ジニョンが、強烈なビジュアルでギャップを披露する。

10月5日と7日、ペ・ジニョンは公式SNSを通じて、1stソロミニアルバム『STILL YOUNG』のリフレクト（Reflect）とシャイニング（Shining）バージョンの2番目、3番目のコンセプトフォトを公開した。

リフレクトバージョンのコンセプトフォトで、ペ・ジニョンは鏡の上に身体を傾けたまま、自分を見つめ、二重の自我を表現したような独特な雰囲気を醸し出した。

鏡に映った顔は、また別の内面を映すような印象を与え、視線を釘付けにした。ベージュトーンのオーバーサイズアウターとブラックブーツ、デニムパンツでスタイルを完成したペ・ジニョンは、一層洗練されたビジュアルを披露した。

一方、シャイニングバージョンのコンセプトフォトでは、ペ・ジニョンの横顔がクロースアップで映され、一層強烈な雰囲気を醸し出した。

（写真＝AURAエンターテインメント）ペ・ジニョン

ブレードのヘアスタイルとシルバーアクセサリーが調和してユニークな感覚を完成させ、白色のスリーブレストップスとワイドデニムパンツのスタイルは、自由奔放ながらもトレンディな雰囲気を加えた。特に、がっしりとした腕の筋肉は健康的な美しさと強靭な魅力を倍増させた。

先立って公開された最初のコンセプトフォトで、ペ・ジニョンは白黒の強烈な対比のなかで落ち着いていながらも圧倒的なカリスマ性を表し、彫刻のようなビジュアルで熱い反応を得た。

続けて、リフレクトとシャイニングバージョンまで相次いで公開し、多彩な魅力を見せ、今後披露する追加のコンセプトフォトと新アルバムの活動に対する期待感が高まっている。

なお、ペ・ジニョンの1stソロミニアルバム『STILL YOUNG』は10月14日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）