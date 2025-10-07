599万円！ 新「“3列7人乗り”SUV」発表！ 全長4.7mボディ＆2リッター「直4」エンジン搭載 「ブラック」外装にレッドアクセント採用のジープ「コマンダー トレイルエディション」登場

ブラック基調にレッドを効かせた特別仕様「トレイルエディション」

ステランティスジャパンは2025年9月18日、ジープの3列シート7人乗りSUV「コマンダー」をベースにした限定モデル「Commander Trail Edition（コマンダー トレイルエディション）」を発表しました。

全国150台限定で発売されるこのモデルは、どのような特徴を持っているのでしょうか。

ブラック基調の外装にレッドアクセントをまとったジープ「コマンダー トレイルエディション」

【画像】超カッコいい！ これがジープ新「“3列7人乗り”SUV」です！ 画像を見る（30枚以上）

新型コマンダーは全長4770mm×全幅1860mm×全高1730mm、ホイールベース2780mmのボディサイズを持ち、上質な内装と先進安全装備を備えた7人乗りSUVです。

日本仕様は最高出力170馬力・最大トルク350Nmを発揮する2リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジン＋9速ATを搭載します。

車内は2＋3＋2の3列レイアウトと広い荷室を確保。日常からレジャーまで幅広く対応できるモデルとして人気を集めています。

今回登場したトレイルエディションは「Limited」をベースに、ブラックとグレーを基調としたボディにレッドの差し色を加えたのが特徴です。

フロントフェイス下部やグリル、ルーフレール、バッジ類まで専用のグロスブラックやニュートラルグレー仕上げを施し、さらにリアにはカモフラージュ柄に「TRAIL」文字を重ねた専用バッジを装着しています。

足もとはグロスブラック塗装の18インチアルミホイールで精悍に引き締められています。 インテリアはレッドとブラックで統一。

レッドステッチ入りの革巻きステアリングホイールやシート、カモフラージュ柄プリントを配したインストルメントパネルなどを採用し、外装と呼応するスポーティな雰囲気を演出します。

さらに純正アクセサリーとして、カモフラージュ柄のボンネットデカールも用意され、限定車らしい世界観を一層際立たせることができます。

※ ※ ※

価格（消費税込）は599万円で、全国の正規ディーラーにて150台限定で販売されます。