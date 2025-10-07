大塚愛、スリットワンピから美脚チラリ「映えてる」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】歌手の大塚愛が6日、自身のInstagramを更新。森林浴を楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】大塚愛、スリットワンピから美脚見せ
大塚は「森林浴」とコメント。緑豊かな庭園のテラス席に座る姿を披露した。スリット入りワンピースを着用し、座った姿勢からスリットの間に覗く美しい脚のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「癒される」「素敵」「幸せそう」「綺麗」「映えてる」「スタイル良い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大塚愛、スリットワンピから美脚見せ
◆大塚愛、スリット入りワンピで美脚チラリ
大塚は「森林浴」とコメント。緑豊かな庭園のテラス席に座る姿を披露した。スリット入りワンピースを着用し、座った姿勢からスリットの間に覗く美しい脚のラインを見せている。
◆大塚愛の森林浴ショットに反響
この投稿に、ファンからは「癒される」「素敵」「幸せそう」「綺麗」「映えてる」「スタイル良い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】