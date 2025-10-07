SAY MY NAME本田仁美、幼少期との比較ショットが話題「垢抜けが凄い」「オフ姿もビジュ良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の公式X（旧Twitter）が10月6日、更新された。メンバーのジュニ（JUNHWI）が公開した本田仁美（HITOMI）の写真が話題を呼んでいる。
【写真】本田仁美、幼少期ショットが「天使」と話題
10月6日に誕生日を迎えた本田。誕生日を祝して、公式Xではメンバーが本田へのメッセージやオフショットの数々を公開した。中でも注目を集めたジュニの投稿では「お誕生日おめでとう」というメッセージと合わせて、ノーメイク姿と思われる本田のオフ感満載の写真と、ランドセルを背負った幼少期の姿を並べて投稿した。
この投稿にファンからは「寝起き姿可愛すぎ」「すっぴん？美しすぎる」「昔から天使」「垢抜けが凄い」「オフ姿もビジュ良すぎ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆本田仁美、幼少期ショットが話題
◆本田仁美の写真に反響
