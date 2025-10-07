くりぃむしちゅー・上田晋也、太らないよう“体重の管理”気を付けている理由
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55歳）が、10月6日に放送されたトーク番組「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演。体重の管理に気をつけている理由について語った。
「上田ちゃんネル」に出演しているくりぃむしちゅー・上田晋也と古坂大魔王が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。古坂が上田について「ナルシシズム、誰よりも男前でかっこいい、と思っている。ここ最近の悩み知ってる？ 『2キロくらい太った』だよ？ こんなこと言う55歳あんまりいなくない？ 美学は曲げないじゃん」と話す。
上田は苦笑しつつ「美学じゃない。ある時期から有田（哲平）が太り始めた分けよ。30過ぎくらいから。2人とも太るわけにはいかねえ、と思ったわけ。あとは、自分はMCという自覚はないけれど、わかりやすく言うと、ほんわかしたMCではないじゃん。厳しいことを言ったり、失礼なことを言うタイプじゃん。そいつが太ってたらダメじゃねえか？ 自分に甘いのに人にそんな厳しく行くの？ って思うから、別に切れ味鋭いことを言ってるとは思わないけれど、そう見せるために」と説明した。
