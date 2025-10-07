野呂佳代、ドラマで実力者役も「普段は『恐縮です。』というTシャツ着てるくらい」

女優の野呂佳代（41歳）が、10月6日に放送された宣伝番組「『フェイクマミー』放送直前完全ガイド」（TBS系）に出演。ドラマで実力者役を演じるが、「普段は『恐縮です。』というTシャツを着ているくらい」と語った。



波瑠と川栄李奈が出演する連続ドラマ「フェイクマミー」に、学園の保護者組織を束ねる実力者役として野呂佳代が出演。幅を利かせている役であるが、野呂によると「普段は『恐縮です。』というTシャツを着ているくらい」とのこと。



野呂と一緒にいる役の橋本マナミや中田くるみは、野呂が今日も椅子でふんぞり返っていたとからかうと、野呂は「本体は全く人物が違うんです！申し訳ないですけれど。普通の公立出身ですし」と語った。