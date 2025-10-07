しまむら系列「アベイル」からスヌーピーの秋冬アイテムが大量入荷！ストールやボアサンダル、メンズ向けも充実
しまむら系列「アベイル」から、PEANUTS(ピーナッツ)75周年を記念した秋冬コレクションが2025年10月4日より全国のアベイル店舗とオンラインストアで発売。ストール、エコバッグ、ボアサンダル、ルームシューズ、寝具などが登場した。
【写真】スヌーピーの刺しゅう入りストールやモコモコサンダルなど全アイテムを見る
■上品チェック×スヌーピー刺しゅうストールが1980円
注目は、トラディショナルチェック柄にスヌーピーの刺しゅうをあしらった「ストール」(1980円)。柔らかな風合いで首元を優しく包み込み、カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートに対応する。ネイビーとグレーの2色展開で、通学やおでかけにもぴったり。
お買い物に便利なアイテムも充実。メッシュ製の「買い物カゴ」(1430円)は軽くて頑丈で、洗濯物入れやキャンプなど多用途に使える。スヌーピーたちの総柄「エコバッグ」(1320円)は折り畳み可能でコンパクトに持ち運びOK。
■ボアサンダル＆ルームシューズで足元もぬくぬく
足元を彩るアイテムも豊富にラインナップ。「レディースボアサンダル」(2530円)は、左右にスヌーピーとチャーリー・ブラウンのシューズアクセサリー付き。大きなスヌーピーたちの刺しゅう入り「レディース バックバンドサンダル」(3080円)は、バックバンドゴムで履きやすさも抜群だ。
「メンズ クロッグシューズ」(2530円)は3色展開で登場。ブラックはスヌーピーの刺しゅう、グレーとグリーンはボアとプリントワッペンがポイントに。メンズ向けルームシューズは「ダイカットタイプ」(1980円)と「シンプルデザイン」(1650円)の2種類を用意している。
■パジャマ・ルームウェアで家時間を楽しく
「レディースパジャマ」(3080円)は、スヌーピーとイチゴの総柄デザインで、ふわもこ素材が軽くて暖か。ホワイトとピンクの2色から選べる。
メンズ向けルームウェアは「ルームガウン」(3630円)、「はんてん」(3630円)、「ルームウェア」(3630円)が登場。スヌーピーとチャーリー・ブラウンの総柄デザインでお家時間を楽しく演出してくれる。
■足あと柄の寝具シリーズでベッドルームもスヌーピー一色に
スヌーピーの足あと柄をあしらった寝具シリーズも見逃せない。「枕パッド」(759円)、「敷きパッド【シングル】」(2530円)、「シングルケット」(3080円)、「ブランケット」(1650円)、「5WAYブランケット」(2530円)と幅広く展開。すべてグレーとブラウンの2色で、統一感のあるベッドルームコーディネートが楽しめる。
特に5WAYブランケットは、ひざ掛けやポンチョなどさまざまな使い方ができて便利。これからの寒い季節に大活躍間違いなしだ。
今回のコレクションは、PEANUTS75周年にふさわしい充実のラインナップ。人気アイテムは早期完売の可能性もあるため、気になる商品は早めにチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
