【～ちょっと一息～ ですくdeコメダ珈琲店】 2026年1月19日 発売予定 価格：1個1,320円

リーメントは、ミニチュアフィギュア「～ちょっと一息～ ですくdeコメダ珈琲店」を2026年1月19日に発売する。価格は1個1,320円。

本商品はコメダ珈琲店とリーメントのコラボ商品第3弾。ナビゲーターのコメダンディとともに、コメダ珈琲店の定番メニューがミニチュアフィギュア化され、全6種類がラインナップ。

ラインナップには「豆菓子をお持ちしましたぞ」、「シロップをおかけしますぞ」、「さくらんぼはいかが？」、「支えておきますぞ」、「ちょっと休憩しますぞ」、「あつあつですぞ」が登場する。

(C) 2026 KOMEDA Co.， Ltd.