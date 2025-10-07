ミニチュアフィギュア「～ちょっと一息～ ですくdeコメダ珈琲店」が2026年1月19日に発売コメダ珈琲店とリーメントのコラボ商品第3弾
リーメントは、ミニチュアフィギュア「～ちょっと一息～ ですくdeコメダ珈琲店」を2026年1月19日に発売する。価格は1個1,320円。
本商品はコメダ珈琲店とリーメントのコラボ商品第3弾。ナビゲーターのコメダンディとともに、コメダ珈琲店の定番メニューがミニチュアフィギュア化され、全6種類がラインナップ。
ラインナップには「豆菓子をお持ちしましたぞ」、「シロップをおかけしますぞ」、「さくらんぼはいかが？」、「支えておきますぞ」、「ちょっと休憩しますぞ」、「あつあつですぞ」が登場する。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) October 3, 2025
(C) 2026 KOMEDA Co.， Ltd.