日々のランに、軽さとクッションを。走ることが、もっと好きになる【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
履いた瞬間、走り出したくなる【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アディダスのスニーカーは、トラックでもトレッドミルでも、走る人の足元をしっかり支えるランニングシューズ。足を入れた瞬間に感じる「Cloudfoamミッドソール」の柔らかなクッショニングが、長距離でも快適な走りをサポートする。
通気性に優れたメッシュアッパーが足をクールに保ち、耐久性の高いアディウェアアウトソールが安定したグリップ力を発揮。
軽量設計で、日課のランニングから週末のアクティビティまで幅広く対応する。
一日中履いていたくなる快適さと、走ることへのモチベーションを高めてくれる一足。あなたの毎日にフィットする頼れるトレーニングパートナーとなること間違いなしだ。
