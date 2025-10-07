【JILL STUARTアイウェア】秋冬の透明感♡やわらかな曲線が描くフェミニンコレクション

JILL STUART（ジル スチュアート）アイウェアから、秋冬の新コレクションが登場します。テーマは「やわらかな透明感で、私だけのフェミニンな時間を。」柔らかな曲線と透け感が織りなすデザインは、女性らしさと上品さを両立。日常にさりげない華やぎを添え、かけるだけで優しい印象を与えてくれます。秋冬の装いをよりエレガントに彩るアイウェアコレクションです。

JILL STUARTアイウェアで叶える“やわらかな曲線美”

新コレクションは、柔らかな曲線を基調としたシルエットが特徴。丸みを帯びたフォルムが顔まわりに優しさをプラスし、自然とフェミニンな印象を引き出します。

ボストンやオーバルなど、トレンドを意識しながらも掛けやすさを重視したデザインがラインナップ。

オーバルのナイロールタイプや洗練されたコンビ枠、万能スクエアなど、シーンを問わず活躍するモデルが揃っています。

ハロウィンの夜を華やかに彩る「ツーハッチ」2025年コレクション

透け感が魅せる透明感と上品な華やぎ

透け感のあるアセテート素材が軽やかに輝き、メタルパーツが上品なアクセントに。光を取り込むたびにやわらかく表情を変え、透明感あふれる女性らしさを演出します♡

秋冬の重くなりがちなコーディネートにも軽やかさをプラスし、ナチュラルで洗練された印象に。デイリーにもフォーマルにも寄り添う、万能なアイウェアです。

豊富なバリエーションと販売情報

丸みのある優しいシェイプ

やわらかなラインのボストンシェイプ

掛けやすいオーバル

オーバルのナイロール

洗練されたコンビ枠

万能スクエア

程よい存在感のウェリントン

コレクションは7型21種類と豊富に展開。

優しいボストン、オーバル、スクエア、ウェリントンなど、シェイプごとに異なる魅力が楽しめます。価格は23,100円（税込）※フレーム参考価格（レンズ代別途）。

10月中旬より全国の取扱店舗にて販売予定です。店舗により価格が異なる場合があります。

JILL STUARTらしい華やかでフェミニンな世界観を感じられるラインナップとなっています♪

透明感で魅せる、秋冬のフェミニンアイウェア♡

JILL STUARTアイウェアの秋冬コレクションは、女性の「やわらかさ」と「透明感」を最大限に引き出すデザインが魅力。曲線美と透け感が織りなす上品な一本は、どんなスタイルにも溶け込みます。

新しい季節のはじまりに、自分らしい輝きを添えてくれる“とっておきのアイウェア”を探してみませんか？