◇日本ハム紅白戦紅組 5-2 白組(7日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは7日、クライマックスシリーズに向けた紅白戦を有観客で行いました。

シーズン公式戦と同様に多くの観客が入ったこの紅白戦。球団公式サイトでは「真剣勝負」と公言して6イニングで開催されました。

主力は紅組に五十幡亮汰選手やレイエス選手、清宮幸太郎選手らが入り、白組には水谷瞬選手、郡司裕也選手、野村佑希選手、万波中正選手らが名前を連ねました。

試合は紅組の田宮裕涼選手が2打席連続本塁打で3打点の活躍。また第1子が生まれたばかりの奈良間大己選手も2点タイムリーを放ち、5得点。白組は途中出場の阪口樂選手のセーフティスクイズとエラーの間に2点を返しましたが、紅組が5-2で逃げ切りました。

新庄剛志監督は自身のインスタグラムを更新。「紅白戦にも関わらず、すんごいファンの数に応援団の方、審判の方まで来て頂き本当にありがとうございます」と思いをつづっています。

▽紅白戦スタメンは以下の通り

紅組

(右)矢澤宏太

(中)五十幡亮汰

(指)レイエス

(一)清宮幸太郎

(捕)田宮裕涼

(二)水野達稀

(左)松本剛

(三)奈良間大己

(遊)細川凌平

先発 柴田獅子

白組

(右)水谷瞬

(指)淺間大基

(中)万波中正

(三)郡司裕也

(左)野村佑希

(二)石井一成

(一)マルティネス

(捕)進藤勇也

(遊)山県秀

先発 達孝太