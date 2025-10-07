2024年にNHKで放送された伊藤沙莉主演・連続テレビ小説『虎に翼』。数々の困難を乗り越え、日本初の女性弁護士となった伊藤演じる主人公・猪爪寅子の奮闘を描いた同作は話題を呼び、橋田賞や放送文化基金賞、ギャラクシー賞を受賞するなど、高い評価を得ました。そしてこのたび、同作のスピンオフドラマの制作がスタートしたことがNHKより発表に！

あの「虎に翼」がスピンオフドラマとして帰ってくるーー。

上野の片隅にある山田よねと轟太一の山田轟法律事務所、その設立には知られざるエピソードがあった。

連続テレビ小説「虎に翼」では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーをふんだんに盛り込み、弁護士の視点から「虎に翼」の世界を描きます。

山田よね役 土居志央梨さん、轟太一役 戸塚純貴さん、そして佐田寅子役 伊藤沙莉さんの出演が決定。

脚本は、連続テレビ小説「虎に翼」と同じく吉田恵里香さんです。

制作決定に際して出演者3名、そして脚本の吉田さんから届いたメッセージをそれぞれの意気込みともにご紹介します！

山田よね役：土居志央梨さんのコメント

虎に翼が帰って来ます。

またあの世界の中で仲間達に会えることが本当に本当に本当に嬉しいです。

きっとスピンオフを一番喜んでいるのは私です。

本編で描かれていないよねの空白の時間を追っていくストーリーですが、脚本を読み終えて思わず武者震いしました。今も興奮が止まりません。

虎に翼を応援して下さっていた方はもちろん初見の方達にも熱が届くよう、絶望と希望の間で精一杯戦いたいと思います。

お楽しみに！

轟太一役：戸塚純貴さんのコメント

伊藤沙莉さんをはじめ、監督、スタッフ、キャストの方々と紡ぎ続けてきたものが身を結び、帰って参りました。



これは朝ドラ撮影時、山田轟法律事務所を設立してから「よねと轟のスピンオフやりたい！」なんて冗談のように言っていたら、現実に。

「虎に翼」に関わるみなさまの愛の大きさに感銘を受けました。

漢、轟、この名に恥じぬよう今作を轟かせたいと思う所存でございます！

佐田寅子役：伊藤沙莉さんのコメント

「虎に翼」改め「山田轟法律事務所」。

空白の時間が埋まる、空白の時間を目撃する、という意味では、もはや1ファンである私としては大変幸福な話です。

よねさん、轟さんを軸に繰り広げられる「虎に翼」の絶対に必要だったピースが改めて丁寧に描かれることに期待と興奮でソワソワしています。笑

とにかくもはや私が楽しみ！！！！ただただ早く観たい！！！！共感してくださった方々は一緒にソワソワしましょう。

脚本：吉田恵里香さんのコメント

虎に翼の新しい物語を紡ぐことができること、本当に嬉しいです。

最終回を迎えてから一年と少しの間、作品を愛してくださった方々から「もっと虎に翼が観たい」「また寅ちゃん達に会いたい」と、続編を望む言葉を驚くほど沢山いただいてきました（スピンオフあるよ！と本当に早く言いたかった！）。

こんなに続編を強く望んでもらえるなんて……作品としても脚本家としても、幸せの最上級を経験させてもらっているなぁと感じています。

これも、応援してくださった皆さん、愛すべき作品作りに関わった伊藤沙莉さんをはじめとするキャストの皆さん、梛川さん尾崎さんをはじめとするスタッフの皆さん、そして社会の為に声をあげて戦い、私達の為に道を切り開いてきた先人たち、全てのみなさんのお陰だと思っています。

スピンオフドラマの主役は山田よねです。

タイトルにあるように勿論轟も登場します。よねと轟が醸し出す空気感が、私はとても好きです。

作中でも涼子さまが「いつも心によねさんを住まわせる」と語る場面がありますが、私の心にも寅ちゃんと共に、いつもよねがいる気がします。志を曲げずに突き進むよねは執筆中から愛すべき人物でしたが、土居志央梨さんのお陰で更に素晴らしく愛おしい存在となりました。スピンオフは、虎に翼で何度も触れてきた日本国憲法十四条を、よねの目から見た物語です。

虎に翼の続編を心待ちにしてくださった方々に、この情報解禁を機に作品に興味を持ってくださった方々に、少しでも寄り添い、楽しんでもらえますように……！！

番組詳細

虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」



【放送予定】 2026年3月 （72分・全1回）

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

【作】 吉田恵里香

【音楽】 森優太

【主題歌】 米津玄師「さよーならまたいつか！」

【語り】 尾野真千子

【出演】 土居志央梨 戸塚純貴 ／ 伊藤沙莉 ほか

【法律考証】 村上一博

【制作統括】 尾崎裕和(NHK エンタープライズ) 石澤かおる

【取材】 清永聡

【演出】 梛川善郎（NHK エンタープライズ）