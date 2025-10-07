特産品が楽しめると思う「岩手県の道の駅」ランキング！ 2位「石神の丘」、2票差の1位は？【2025調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「特産品が楽しめると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「特産品が楽しめると思う岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「キャベツまんじゅうが売っているから」（20代女性／千葉県）、「岩手町特産の野菜をたっぷり入れた、いわてまちキャベ塩焼きうどん、など美食が盛りだくさん」（30代回答しない／愛知県）、「特産品のキャベツにちなんだお土産を買えそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「三陸産のアワビやホタテ、ワカメ、ウニ、イクラなど、旬の魚介類が豊富だと思います」（30代女性／愛知県）、「柿ソフトクリームがとっても美味しかったです！海鮮も楽しめて、個人的に懐かしい雰囲気だったのもポイント高かったです」（30代女性／北海道）、「海産物が買える。新鮮でおいしい」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
