「タブレットショコラ」（各1782円）　※価格は税込み

　『PEANUTS』の世界をテーマにした京都発のチョコレートブランド「SNOOPY Chocolat」は、10月9日（木）から、オープン6周年を記念した新商品を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。

■キュートなノベルティも用意

　今回嵐山店と清水坂店のオープン6周年を記念し発売されるのは、大幅リニューアルした「タブレットショコラ」をはじめ、新作スイーツやキュートなグッズ。

　「タブレットショコラ」は、“恋”、“友情”、“家族愛”、“小さな幸せ”のテーマに合わせてチョイスした『PEANUTS』コミックの1コマが描かれたチョコレート。ミルク、抹茶、ストロベリー風味、マンゴー風味それぞれが高級感のある木箱に入っており、食べた後も飾って楽しめる。

　また、リニューアルに連動したグッズ「寝そべりぬいぐるみ」と「寝そべりマスコット」も販売。寝そべりポーズがかわいらしいデザインで、“恋”、“友情”、“家族愛”、“小さな幸せ”をイメージした4色のリボンがポイントだという。

　さらに、50年代デザインのスヌーピーを再現した「スヌーピー型チョコレート」や嵐山店と清水坂店限定の「コーティングチョコレート」が展開されるほか、各店舗や公式オンラインストアで税込5000円以上購入した人には数量限定のノベルティ「6周年限定ふせん」が配布される。