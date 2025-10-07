スヌーピーの“新作チョコ＆グッズ”が登場！ 「SNOOPY Chocolat」オープン6周年で展開
『PEANUTS』の世界をテーマにした京都発のチョコレートブランド「SNOOPY Chocolat」は、10月9日（木）から、オープン6周年を記念した新商品を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】寝そべりポーズがかわいい！ 6周年限定のグッズも
■キュートなノベルティも用意
今回嵐山店と清水坂店のオープン6周年を記念し発売されるのは、大幅リニューアルした「タブレットショコラ」をはじめ、新作スイーツやキュートなグッズ。
「タブレットショコラ」は、“恋”、“友情”、“家族愛”、“小さな幸せ”のテーマに合わせてチョイスした『PEANUTS』コミックの1コマが描かれたチョコレート。ミルク、抹茶、ストロベリー風味、マンゴー風味それぞれが高級感のある木箱に入っており、食べた後も飾って楽しめる。
また、リニューアルに連動したグッズ「寝そべりぬいぐるみ」と「寝そべりマスコット」も販売。寝そべりポーズがかわいらしいデザインで、“恋”、“友情”、“家族愛”、“小さな幸せ”をイメージした4色のリボンがポイントだという。
さらに、50年代デザインのスヌーピーを再現した「スヌーピー型チョコレート」や嵐山店と清水坂店限定の「コーティングチョコレート」が展開されるほか、各店舗や公式オンラインストアで税込5000円以上購入した人には数量限定のノベルティ「6周年限定ふせん」が配布される。
【写真】寝そべりポーズがかわいい！ 6周年限定のグッズも
■キュートなノベルティも用意
今回嵐山店と清水坂店のオープン6周年を記念し発売されるのは、大幅リニューアルした「タブレットショコラ」をはじめ、新作スイーツやキュートなグッズ。
また、リニューアルに連動したグッズ「寝そべりぬいぐるみ」と「寝そべりマスコット」も販売。寝そべりポーズがかわいらしいデザインで、“恋”、“友情”、“家族愛”、“小さな幸せ”をイメージした4色のリボンがポイントだという。
さらに、50年代デザインのスヌーピーを再現した「スヌーピー型チョコレート」や嵐山店と清水坂店限定の「コーティングチョコレート」が展開されるほか、各店舗や公式オンラインストアで税込5000円以上購入した人には数量限定のノベルティ「6周年限定ふせん」が配布される。