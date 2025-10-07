のん「FRAY I.D」15周年記念コレクションのモデルに！ リボンモチーフを大人の雰囲気で着こなすビジュアル公開
「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、俳優・アーティストののんを起用したビジュアルを公開。15th ANNIVERSARY COLLECTION「Tied with Grace」を発表した。
【写真】リボンモチーフがかわいい！ のんを起用した15周年記念ビジュアル
■3都市でLIMITED CONCEPT STOREも開催
今回お披露目されたのは、ブランドデビュー15周年を記念して、様々なアイテムにリボンモチーフをあしらったコレクション。リボンアートでも才能を発揮するのんが、親和性の高い今回のコレクションを大人の雰囲気で着こなした。
ラインナップには、レザーリボンで大人の甘さを表現した「リボンボアファージャケット」や、上品なサテン素材のビッグリボンが特徴的な「ビッグリボンワンショルカットソー」、リボンタイ付きのワンピースにニットを重ねた旬のレイヤードセット「リボンタイコンビニットチュニック」など、主役級のアイテムたちが並ぶ。
そのほか、サイドリボンを大胆にあしらった「ボリュームリボンタフタミニスカート」や、ビッグリボンとサイドラインが存在感たっぷりな「リボンモチーフストレートワイドデニム」、リボンモチーフや煌めくドットでガーリーな遊びゴコロをプラスした「リボンプリントメッシュトップ」なども展開。
また、15周年コレクションの発売に合わせ、新宿・名古屋・大阪の3都市でLIMITED CONCEPT STOREを開催。ここでしか手に入らないスペシャルなノベルティとして、1万7000円（税込）以上で「リボントート」、3万4000円（税込）以上で「PCケース」、8万円（税込）以上で｢ワイヤレスイヤホン＆ケース」を配布予定だ。
