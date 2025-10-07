TDR「ディズニー・クリスマス」グッズが公開！ 今年は“ミントカラー”のリルリンリンが仲間入り
東京ディズニーリゾートは、11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を実施。これに先駆け、11月10日（月）から、スペシャルグッズが発売される。
【写真】「ぬいぐるみチャームセット」はファン必見！ リルリンリン新グッズまとめ
■心温まるデザイン
今回登場するのは、パークをクリスマスらしく彩るお手伝いをしてるミッキーマウスと仲間たちの様子などが描かれた「ディズニー・クリスマス」ならではの心温まるデザインのグッズ。
ラインナップには、クリスマスにぴったりな衣装に身を包んだミッキーマウスやミニーマウスの「ぬいぐるみバッジ」をはじめ、クリスマスのモチーフがデザインされた「トートバッグ」や「ウォッシュタオル」など、持っているだけで気分が上がるグッズがそろう。
また、毎日1つずつカレンダーの窓を開けて楽しめる「アソーテッド・チョコレート」などのお菓子や、クリスマスのデコレーションにぴったりな「リース」といったインテリア雑貨も用意。
さらに今年は、この時期だけ会えるクリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズに新色の“くすみミント”が仲間入り。くすみレッド、ホワイト、くすみミントの3色がセットになった「ぬいぐるみチャームセット」のほか、「カチューシャ」や「セーター」など冬のパークコーデを格上げするグッズが多数並ぶ。
そのほか、家族や友人とおそろいが楽しめる「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」をテーマにしたグッズや、自宅でパークの味が楽しめる「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」よりクリスマス限定の「アソーテッド・ミニケーキ」とチョコレート味の「ミッキーチュロス」が登場。パークの外でも中でも「ディズニー・クリスマス」の雰囲気を満喫できる、この時期だけの特別なグッズを展開する。
