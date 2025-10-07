¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÃ»¤¤¤È¤Ç¤¹¡×ÇîÂ¿ÊÛ¤Çà¹ðÇòá30ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â·ë¶É¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤È¤ë¤Ð¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤È¤Ç¤¹¡×
¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¾Ð´é
¡¡½÷Í¥¤ÎÆà½ï(30)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤¿È±·Á¤òÇîÂ¿ÊÛ¤ÇÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÃ»¤¤¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â·ë¶É¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤âÆ±¤¸¤È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÇîÂ¿ÊÛ¤Î¡Ö¡Á¤È¤Ç¤¹¡×¤òÉÕ¤±¤¿ÊÖ¿®¤¬Â¿¿ô¡£¡ÖÇîÂ¿ÊÛ¤Ç¤È¤ë¡£¥Ð¥ê¤«¤ï¡×¡Ö¤Á¤«¤Ã¤Ñ»÷¹ç¤Ã¤È¤©¤È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÊý¸ÀÅª¤Ê´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢àÇîÂ¿ÊÛº×¤êá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£