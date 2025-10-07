¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»ö¸Î»à¤«¤é12Ç¯¡ÄÆ±¾è¤Î½÷Áõ²È¡ÖÀ£Á°¤Þ¤Ç¿Æ¿È¤Ë¡Ä¡×à¼Å¤Öá»Ñ¤Ë¡ÖËµ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ªÊè»²¤ê¤Ë¡Ä¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÆü¤Ç¤¹¡×
¡¡2013Ç¯¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤µ¤ó(µýÇ¯37)¤¬µÞÀÂ¡Ä¡£Æ±¤¸¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Áõ¸¦µæ²È¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤³¤ÎÆü¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÆü¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤ªÊè¤Î¶á¤¯¤ÇÀþ¹á¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä»Ñ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ºùÄÍ¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¢¤ë10·î5Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤ÏTaiGa¡£
¡¡¡Ö13²ó´÷¤È¤Ê¤ëËÜÆü¡¢ËÜÅö¤Ï¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖTaiGa¤µ¤ó¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢À¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ì¤«¤é12Ç¯¤Ç¤¹¤«¡ÄËÜÅö¤ËÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö13²ó´÷¤À¤Í¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ï¤¤Ã¤ÈËµ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ºùÄÍ¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÈþ½÷¡émenZ(¤Ó¤¸¤ç¤á¤ó¤¼¤Ã¤È)¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿TaiGa(Åö»þ¤Î·ÝÌ¾¤Ï°Ë¿¥ÅÂ)¤Ï¡¢ºùÄÍ¤µ¤ó¤Î»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤ä»ö¸ÎÀ£Á°¤Þ¤Ç¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£