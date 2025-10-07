ラ・フランスの収穫期を前に山形県大江町できょう、生産者と消費者の交流会が開かれました。

【写真を見る】今年のラ・フランスは甘い！ しかし深刻化するクマによる農作物被害... 「上まで登ってきれいに食う」と農家も嘆く（山形）

異常気象となった今年。生産者は、天気以外にもクマの対応に追われています。

この交流会は、ＪＡさがえ西村山がラ・フランスの残留農薬などを調べようと毎年開いています。

きょうは、大江町の後藤喜代志さんの園地で地元の園児たちが消費者を代表して調査用のサンプルを採取しました。

園児「もう一回とりたい」

園児「大好き（Ｑ今年は何個食べたい？）５個」

ラ・フランスは採取されたサンプルで安全検査をしたのち、今月２８日の販売に向けて作業が進められます。

今年のラフランスは、夏場の高温と雨が少なかった影響で実が小さい傾向ですが日照時間が長かった分、糖度は例年より高い１２．７度となりました。

■深刻化するクマ被害

しかし天気だけではなく、今はクマによる農作物の被害が深刻化しています。

ラ・フランス生産者 後藤喜代志さん「クマの被害にあっています、今。毎日来ます」

果樹園に行くと、熊のものとみられる爪あとや糞がありました。

ラ・フランス生産者 後藤喜代志さん「きれいに食うんだよ、上まで登って。（Ｑ・見る度どんな気持ち？）悔しい。（熊に）請求したいけれど、請求先がわからないから。あともう少しで収穫だった」

こちらの園地では、リンゴが食い荒らされています。罠を設置していますが捕獲されていません。

ラ・フランス生産者 後藤喜代志さん「夕べも来たけど入らない。だからおっかないのよ」



「（熊が）捕まらない限りはずっと来るから、どんどん収益が落ちるばっかりだ」

実りの秋を迎える中、農家の苦悩が続きます。