ÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÈ´Êæº×¡×¤â¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×
7Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿µÆÃÓ¿À¼Ò¤Î¸Þ¹òË¾÷¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëº×¤ê¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¿·ÊÆ¤¬Â³¡¹¤È½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÏ¿Åª¤Ê¹âÆ¤À¤Ã¤¿¥³¥á¤Î²Á³Ê¡£²Á³Ê¤Î°Â¤¤È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
7Æü¡¢Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÆÃÓ»Ô¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÈ´Êæº×¡×¡£Áá²µ½÷»Ñ¤ÎJAµÆÃÓ¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÆþ¤ê¡¢²«¶â¿§¤Ë¼Â¤Ã¤¿¡Ö¥Ò¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¤ò³ù¤ÇÃúÇ«¤Ë´¢¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ý³Í¤µ¤ì¤¿°ð¤Ï12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¾¨º×¤ä¡¢µÆÃÓ¿À¼Ò¤ÎÇ¯´Ö¤Îº×»ö¤Ç¤ª¶¡¤¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Ô»ö¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Á´¹ñ¤Î¤³¤È¤·¤Î¥³¥á¤Î¼ýÎÌ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï13¤ÎÉÜ¸©¤¬Á°Ç¯¤ò¡Ö¾å²ó¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤ä¤ä¾å²ó¤ë¡×¡¢·§ËÜ¸©¤ò´Þ¤à29ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¡ÖÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¡×¡¢4¤Ä¤Î¸©¤¬¡Ö¤ä¤ä²¼²ó¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê8·î15Æü¸½ºß¡Ë
¸¼ÊÆ¤Î¾õÂÖ¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ56Ëü¥È¥óÁý¤¨¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤Í½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ýÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥³¥á¤Î²Á³Ê¡£¡Ö¿·ÊÆÆþ²Ù¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÊÂ¤ÖÆ»¤Î±Ø°¤ÁÉ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¢£Æ»¤Î±Ø °¤ÁÉÃÏ°è¿¶¶½¥Áー¥à¡¦¹ÓÌÚÏÂ¹Ô¤µ¤ó
¡ÖÃÍÃÊ¤ÏµîÇ¯Ê¿¶Ñ¤ÇÂçÂÎ¡Ê5¥¥í¡Ë3500～3600±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï5000±ßÁ°¸å¤È40¡ó¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤äÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¿·ÊÆ¤Î¼Á¤äÌ£¤ï¤¤¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹Æ»¤Î±Ø°¤ÁÉ¡£¾ÃÈñ¼Ô¡¦À¸»º¼Ô¤È¤â¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
À¸»ºÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀè·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡Ö4211±ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤è¤ê35±ß²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î4½µÏ¢Â³¤Ç4000±ßÂæ¤Ç¤¹¡£
¡Ê±ÊÅçÍ³ºÚ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
²Á³Ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤¤È¡¢Çã¤¤¹µ¤¨¤Ç¿·ÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬Æß¤ë¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
10·î¤Ï¿©Íß¤Î½©¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¤ê¤Î½©¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¡¦¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£