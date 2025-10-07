【速報】日本エアコミューターに「業務改善勧告」国交省大阪航空局　整備業務で７年間にわたり不適切処理

国土交通省大阪航空局は１０月７日、機体整備で７年間にわたり不適切な処理があったとして、ＪＡＬグループの日本エアコミューター（鹿児島県霧島市）に業務改善勧告を出しました。



大阪航空局によりますと、航空機の整備では、機体に不具合がある場合でもただちに修理せずに、応急的な措置を施して本格的な復旧は後日行う「修理持ち越し」という仕組みがあります。



しかし、日本エアコミューターでは今年７月、機外のライトのランプを保持するための留め具について、「修理持ち越し」になっていたのにその後も修理がされないまま、航空機の運用が続いていたことが判明。





▼日本エアコミューター側は“システム登録のみで大丈夫だという認識があった”日本エアコミューターから報告を受けた大阪航空局が立ち入り検査を実施したところ、２０１８年９月以降の７年間で、▽修理持ち越しをめぐり、自社のモニタリングシステムに登録するだけで済ませ、（紙媒体の）整備記録の作成や航空日誌への記載を怠っていた事案や、▽修理持ち越しが認められる対象にはならず、緊急で修理をしなくてはいけない不具合箇所について、必要な修理作業をせずに航空機の運用を続けた事案が、合計２１２件あったことが確認されたということです。たとえば、電位差をなくすためのケーブルである「ボンディング・ワイヤ」の断線は、修理持ち越しの対象にはなりませんが、修理がされないまま運用が続けられたケースなどがあったといいます。また、点検作業を行った確認主任者が、モニタリングシステムに登録するだけで航空日誌への記載をしていなかった事案も、計２２１件あったということです。大阪航空局の調査に対し、日本エアコミューター側は“システム登録のみで大丈夫だという認識があった”などの趣旨の説明をしているということです。大阪航空局は１０月７日付けで、日本エアコミューターに「業務改善勧告」を発出。１０月２８日までに再発防止策を報告するよう指示しました。日本エアコミューターは、鹿児島空港を拠点にプロペラ機の航空便を運航しています。