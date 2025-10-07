“T-POP界の超新星”が藤井 風「満ちてゆく」をカバー 全編日本語詞による歌唱に注目
タイで高い人気を誇り、“T-POP界の超新星”として注目を集める12人組ボーイズグループ・BUS because of you i shineが、YouTubeチャンネル『Re:Re:Re TUNE』に登場。藤井 風の楽曲「満ちてゆく」のカバーを披露した。
【動画】BUS because of you i shineによる藤井 風「満ちてゆく」カバー動画
今回披露されたのは、「満ちてゆく」のカバーと、自身の最新曲「BB」のアコースティックバージョン。「満ちてゆく」は、メンバー全員が敬愛する藤井の楽曲であり、今年8月に開催された『SUMMER SONIC 2025』出演時に日本のファンへのサプライズとして初披露され、話題を呼んだ。今回のパフォーマンスは、その感動をあらためて届けるものとなっている。
全編日本語詞によるカバーでは、グループの繊細なボーカルワークと楽曲に対する真摯な姿勢が際立つパフォーマンスが展開された。
さらに「BB」は、この番組のために特別なアコースティックアレンジが施され、原曲のエネルギッシュなサウンドとは対照的に、しっとりとした音像と歌声が引き立つ構成で披露された。
注目を集めるグループの魅力を、さまざまな角度から味わえる映像となっている。
