自民党の高市総裁は、きょう、新たな執行部を発足させました。「解党的出直し」を掲げるなか、派閥の意向が強く反映された人事に、党内からはさっそく挙党態勢を疑問視する声がでています。

自民党の高市総裁はきょう午前、新しい執行部を発足させました。

自民党 高市早苗 総裁

「今の暮らし、未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと。そんな思いで一生懸命取り組んでまいりますので、どうか皆様方のご指導、お力添えを心よりお願い申し上げます」

高市氏の左隣には総裁選勝利の立役者、麻生副総裁。右隣には、その麻生氏の義理の弟で麻生派幹部の鈴木幹事長が並びました。有村総務会長も麻生派です。

麻生太郎 新副総裁

「開かれた総裁選挙をおこなわせていただいた結果、新総裁が生まれております。挙党一致、自由民主党再生のために頑張ってまいりたい」

同じく執行部に名を連ねた梶山国対委員長と新藤組織運動本部長、そして鈴木貴子広報本部長は決選投票で高市氏を支持し、麻生派とも近い茂木元幹事長の側近です。

石破政権では“非主流派”に甘んじていた麻生氏の“復権”に、閣僚からは。

平将明 デジタル大臣

「（前回の会見で）『麻生さんの影響力がそんなにないんじゃないか』と言ったことに対して、全く結果として事実誤認だったというふうに思いますので、いち政治家として反省をしたい」

一方で、「派閥政治の回帰だ」と批判する声も上がっています。

自民党中堅議員

「顔ぶれを見ると“麻生政権”みたいだ。ここまで露骨にやるのかと思ったね」

そして、派閥の裏金問題で処分を受けたこの人も表舞台に復帰しました。

萩生田光一 新幹事長代行

「幹事長代行を拝命しました、萩生田光一です。党内に目配りをし、党の発展のために全力を尽くして頑張ってまいりたい」

高市氏は、裏金問題で処分された議員も登用する考えを示していました。

高市総裁 側近議員

「司法の判断も受けて、政倫審で説明もして、選挙にも通ってきてるんだから、そういう議員を使ってこその“挙党一致体制”だ」

こうした人事に、野党側は「解党的出直しになっていない」と批判しています。

立憲民主党 野田佳彦 代表

「派閥解消してない人が副総裁になり、その義理の弟さんが幹事長になり、そのグループ（麻生派）の人が総務会長になり、露骨じゃありませんかいくら何でも。裏金の問題はもう、けじめがついたことにするんですか。“解党的出直し”になっていないと私は思います。やはりこれは厳しく対峙していく」

鈴木幹事長は就任後の会見で、高市氏からこう指示があったことをあきらかにしました。

自民党 鈴木俊一 新幹事長

「（高市）総裁からは、やはり党内の融和に努めて、自民党の底力をしっかりと発揮をしてほしいということでありました」

党内融和と信頼回復をうたった新執行部の船出が順調なものになるのか、高市氏の指導力が問われています。