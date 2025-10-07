MLBナ・リーグ地区シリーズの第2戦が日本時間7日に行われました。

ワイルドカードシリーズを勝ち抜いた西地区首位のドジャースが東地区首位のフィリーズに2連勝。投手戦は7回に均衡が破れ、ドジャースが大谷翔平選手のタイムリーヒットを含め、一挙4得点をつかみます。9回にブレーク・トライネン投手が3連打で1点差に追いつかれると、2アウト1・3塁と一本出ればサヨナラ負けも見える試合展開で、佐々木朗希投手が登板。今季のナ・リーグ首位打者であるトレー・ターナー選手に投じた2球目の99.3マイル(約159.8キロ)の直球でセカンドゴロに打ち取り、ピンチを脱出し勝利しました。

リーグ最高勝率のブリュワーズが同地区2位のカブスに逆転勝利。初回に鈴木誠也選手が3ランホームランで先制点をつかみますが、直後の守りで先発の今永昇太投手がアンドルー・ボーン選手に同点3ランを献上。さらに3回にもソロホームランを被弾し3回途中4失点で降板しました。追い上げたいカブスでしたが、4回に3本目のホームランを打たれ敗れました。

両リーグでドジャース、ブリュワーズ、ブルージェイズがリーグ優勝決定シリーズに王手をかける展開となっています。日本時間8日はア・リーグ第3戦が行われます。

▽地区シリーズ結果

【ア・リーグ】

〈第1戦〉

ブルージェイズ 10-1 ヤンキース

タイガース 3-2 マリナーズ

〈第2戦〉

ブルージェイズ 13-7 ヤンキース

マリナーズ 3-2 タイガース

【ナ・リーグ】

〈第1戦〉

ブリュワーズ 9-3 カブス

ドジャース 5-3 フィリーズ

〈第2戦〉ブリュワーズ 7-3 カブスドジャース 4-3 フィリーズ