■台風22号

強い台風22号は、さらに発達しながら北上し、9日には非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するでしょう。台風の接近に伴い、伊豆諸島では8日から非常に強い風が吹き、9日は、最大瞬間風速65メートルと、一部の家屋が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹きそうです。波の高さは11メートルと、猛烈にしけるでしょう。風が強まる前に頑丈な建物に移動し、屋内では窓から離れて過ごすなど、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。関東でも、9日は海上を中心に風が非常に強く吹き、波の高さは6メートルと、大しけとなるでしょう。高波に警戒が必要です。

■全国の8日（水）の天気

北海道付近を寒冷前線が通過する見込みです。北海道や東北日本海側、北陸は、午前を中心に雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため、北海道では雷を伴う所があり、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどに注意が必要です。西日本の日本海側も、日中は所々で雨が降る見込みです。また、関東や東海も、沿岸部を中心に、しだいに雨が降りやすくなるでしょう。

朝の気温は、北海道で7日より大幅に高く、冷え込みは緩みそうです。最高気温は、西日本や東海で30℃前後の所が多く、岐阜や京都でも真夏日になりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 15℃（＋7 9月中旬）

仙台 18℃（＋1 9月中旬）

新潟 18℃（＋1 9月下旬）

東京都心19℃（-1 9月下旬）

名古屋 21℃（-1 9月中旬）

大阪 22℃（＋1 9月中旬）

広島 23℃（＋2 9月上旬）

高知 22℃（＋1 9月中旬）

福岡 23℃（＋1 9月上旬）

鹿児島 24℃（±0 9月中旬）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 21℃（＋3 9月下旬）

仙台 26℃（＋6 9月上旬）

新潟 25℃（-1 9月下旬）

東京都心25℃（±0 9月下旬）

名古屋 29℃（＋2 9月中旬）

大阪 29℃（-2 9月中旬）

広島 29℃（-1 9月中旬）

高知 32℃（＋1 8月中旬）

福岡 29℃（±0 9月中旬）

鹿児島 30℃（-2 9月中旬）

那覇 33℃（＋1 真夏並み）

■全国の週間予報

9日は、伊豆諸島で大荒れとなり、関東でも、午前中は雨の降る所があるでしょう。沿岸部では、風が強まる所がありそうです。西日本や北日本は、晴れ間がありそうです。10日は、西日本から北日本で広く晴れる見込みです。11日からの3連休は、西日本で晴れ間の出る所が多いでしょう。東日本と北日本は雲が多く、12日は、北陸や東北で雨の降る所がありそうです。沖縄は、11日から13日にかけて、雨が降りやすいでしょう。

西日本では、この先も25℃以上の夏日が続き、鹿児島では真夏日が続くでしょう。名古屋でも、9日は31℃まで上がりそうです。北日本は、8日の雨のあと気温が下がり、北海道では9日以降、日中15℃前後の日が続くでしょう。朝の冷え込みも強まり、街中でも紅葉が進みそうです。