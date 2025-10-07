復興へ向けた新たなシンボルの誕生です。能登の復興を応援するアート作品が7日、石川県輪島市で完成しました。

東京の企業が募集した「はじめたいこと」へのチャレンジで、3000通を超える応募の中から選ばれた「復興へのシンボルとなるアート作品を作る」という挑戦。



おととし7月に能登に移住し、地震の後は、支援活動を行ってきた畠山陸さんが応募し、採用されました。

制作作業が佳境を迎える中、輪島市三井町の「のと復耕ラボ」に、サポーターを務める元サッカー日本代表の槙野智章さんが駆けつけ、作品の仕上げが行われました。



元サッカー日本代表・槙野 智章 さん：

「笑ってる感じがあればいいんですけど」「これだと目、見開いてる」

倉庫として使われているインスタントハウスに描かれるのは、奥能登の農耕儀礼「あえのこと」をイメージしたデザイン。



仕上がりを相談しながら、丁寧にペンキを塗っていきます。

そして…



「よし」「完成かな」「いい感じ」



能登の復興を応援する、新たなアート作品が完成しました。

元サッカー日本代表・槙野 智章 さん：

「能登の方々への思いだったり、外からこの町へきた方々に対して、笑顔をというテーマで描かせていただきました。いろんな方に来ていただいて、楽しい時間をみんなで共有していただけたらなと思います」



畠山 陸 さん：

「一時的な完成ではあるんですけど、完全な完成ではなくて、それは町と共に何か完成させる形と姿を、作っていきたいなと思っています」

能登を応援する2人の気持ちをのせて…



能登の新たなシンボルが、復興への道のりを彩ります。