「コレ知ってる？人知れず美尻になる方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、どこでも手軽に始められる“こっそり美尻メソッド”を伝授した。動画の冒頭で片岡氏は「実はこれするだけで、人知れずこっそりと美尻になる方法をお伝えします」と呼びかけ、ふわっとしたワンピースやスカート姿でも実践できる美尻習慣の重要性を強調した。



そのやり方は驚くほどシンプル。「お尻をぎゅーっと締めて、緩める。たったこれだけ」と片岡氏。繰り返し行うことで、だんだんと筋肉の使い方にも慣れ、片方ずつ動かすことで「大臀筋、中臀筋、小臀筋、全部動けるようになっていく」と語る。この簡単トレーニングを日常に加えるだけで「お尻の筋肉が鍛えられるだけでなく、キュッと上に上がった美尻になっていく」と効果をアピール。



さらに「人知れずこっそりとゆっくりやってあげれば、何をしているかわからないので」と、通勤中や外出先でも周囲の目を気にせず実践できるメリットを解説。ワンピースや長めのジャケットを着ている時にもおすすめだとし、「ぜひ試してみてくださいね」と視聴者へ呼びかけた。



最後は「一緒に綺麗にも元気にもなっていきましょう」と前向きなメッセージを送り、視聴者の美尻チャレンジにエールを送る形で動画を締めくくった。