ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢Number_i¡¢STARGLOW¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ä¡ÖCOUNTDOWN JAPAN ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡×º£½µ¤ÎTOP10¡Ê10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¤ÈÄ¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË13:00¡Á13:53¡Ë¡£10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢JFN³Æ¶É¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²ó¿ô¡¢CD¥»¡¼¥ë¥¹¡¢Apple Music¤ÎWeekly ¥Á¥ã¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÈÁ´¹ñNO.1 FM¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉTOP10¡Ê10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10°Ì¡§Æ£°æÉ÷¡ÖPrema¡×
Àè½µ¤Î3°Ì¤«¤é7¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ Æ£°æÉ÷3ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤¬4½µÏ¢Â³¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£9°Ì¡§Ê¡»³²í¼£¡ÖËüÍ°úÎÏ¡×
Àè½µ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ÇÂè9°Ì¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡£¥é¥¸¥ª¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬¹¥Ä´¤Ç2½µÏ¢Â³¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£8°Ì¡§Æü¸þºä46¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×
Àè½µ6°Ì¤«¤é2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ ¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÆü¸þºä46¡¦¶âÂ¼Èþ¶ê¡Ê¤«¤Í¤à¤é¡¦¤ß¤¯¡Ë¤µ¤ó¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¡Ê¤«¤ï¤¿¡¦¤Ò¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª 9·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£7°Ì¡§Ä¶ÆÃµÞ¡ÖNINE LIVES¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿22ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡£Ä¶ÆÃµÞ¤Ï¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 ¡ÖREAL¡©¡×¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£6°Ì¡§Ado¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×
½éÅÐ¾ì¡ª ¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡ÙËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡×¼çÂê²Î¡£Æ±¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ï½é¤È¤Ê¤ëµÜËÜ¹À¼¡¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤Ò¤í¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£5°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡ÖGOOD DAY¡×
½éÅÐ¾ì¡ª Mrs. GREEN APPLE 2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ëCG¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤äÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£4°Ì¡§STARGLOW¡ÖMoonchaser¡×
½éÅÐ¾ì¡ª ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖMoonchaser¡×¤¬¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3°Ì¡§Number_i¡ÖNumbers Ur Zone¡×
Àè½µ2°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤¬2½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£2°Ì¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×
½éÅÐ¾ì¡ª ·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡£ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬²Î¾§¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢£1°Ì¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×
2½µÏ¢Â³¤ÇÂè1°Ì¡ª 9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡£º£½µ¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Î¿·¶Ê¤¬1°Ì¤È2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
※写真はイメージです
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633
