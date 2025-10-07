ロンドン序盤はドル買いが優勢、ドル円一時１５０．８３レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤はドル買いが優勢となっている。ドル円は高値を150.83レベルに伸ばしている。８月１日高値150.92レベルおよび心理的水準151.00レベルを視野に入れる動き。ユーロドルは1.1665レベル、ポンドドルは1.3429レベルにそれぞれ安値を広げてきている。



昨日は高市トレードの円売り、仏政局不安のユーロ売りなどがドル買いの動きを主導していた。本日は目立ったテーマはみられていない。一部にはトランプ米大統領がつなぎ予算について前向きな姿勢を示しているとの期待感もあるもよう。



USD/JPY 150.79 EUR/USD 1.1668 GBP/USD 1.3436

