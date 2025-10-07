アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:58現在

香港ハンセン指数 26957.77（休場）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 27211.95（+450.89 +1.68%）

韓国総合株価指数 3549.21（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8956.80（-24.63 -0.27%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82228.56（+438.44 +0.54%）



７日のアジア株は総じて上昇。台湾株は大幅続伸。ナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を受けて、ハイテク株を中心に買いが広がった。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。金属・鉱業会社のサウス３２、ファンドマネジメントグループのマゼラン・ファイナンシャル・グループが買われる一方で、鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、医療情報会社のプロ･メディカスが売られた。

外部サイト